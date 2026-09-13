Драма до последния дъх в Лион! Гол, отменени попадения и спасение в края
Самата шокира домакините, Опенда изравни в 87-ата минута, а Накамура беше на крачка да взриви „Групама“
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Самата шокира домакините, Опенда изравни в 87-ата минута, а Накамура беше на крачка да взриви „Групама“
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Парижани паднаха с 1:2 при гостуването на Олимпик Лион
Ювентус успя да надвие Олимпик (Лион) с ценното 1:0 в първия мач от 1/4-финалите на Лига Европа между двата отбора. Така с гол като гости и предимство...