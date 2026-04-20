Лион шокира ПСЖ насред Париж и върна битката за титлата

Олимпик Лион победи Пари Сен Жермен с 2:1 насред Париж в дербито от 30-ия кръг на Лига 1 и върна напрежението в битката за титлата. Парижани остават лидери, но авансът им бе сведен до минимум. Лион се утвърди в челото и продължава борбата за място в Шампионската лига. Мачът се реши още в началото с бързи попадения за гостите.

Лион започна вихрено и още в 6-ата минута Ендрик откри резултата. Бразилецът, преотстъпен от Реал Мадрид, се оказа ключова фигура и малко по-късно асистира за втория гол, реализиран от Морейра в 18-ата минута.

ПСЖ имаше отлична възможност да се върне в мача още преди почивката, но Гонзало Рамош пропусна дузпа. Това се оказа решаващ момент, който задържа комфортната преднина на гостите.

През втората част Луис Енрике потърси обрат със включването на Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия. Натискът на домакините се засили, но стигна само до едно попадение, реализирано от Кварацхелия в добавеното време.

След този резултат Пари Сен Жермен остава начело с 63 точки, но вече само с една повече от Ланс. Лион дели третото място с Лил, като двата тима имат по 54 точки и остават в битката за директно класиране в Шампионската лига.

Първенство на Франция по футбол, срещи от 30-ия кръг:

Монако - Оксер - 2:2

Страсбург - Рен - 0:3

Мец - ФК Париж - 1:3

Нант - Брест - 1:1

Пари Сен Жермен - Олимпик Лион - 1:2

От петък:

Ланс - Тулуза - 3:2

От събота:

Лориен - Олимпик Марсилия - 2:0

Анже - Льо Авър - 1:1

Лил - Ница - 0:0

В класирането начело е Пари Сен Жермен с 63 точки, пред Ланс с 62. Лил и Олимпик Лион са трети с по 54 точки, следвани от Рен с 53, Олимпик Марсилия с 52 и Монако с 50.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com