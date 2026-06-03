Още един град под вода. Улиците - реки

Силен пороен дъжд, придружен от гръмотевична буря, се изсипа над Благоевград малко след 18:30 часа в сряда и за минути създаде сериозни затруднения за движението в града, предава "Фокус".

Водата бързо е заляла пътни участъци, а на места се е натрупала в значителни количества, което е затруднило преминаването както на автомобили, така и на пешеходци.

За кратко над областния център паднала и градушка, която допълнително усложнила обстановката.

В социалните мрежи вече се появиха снимки и видеоклипове, показващи наводнени улици, образували се водни потоци и затруднено движение в различни квартали на Благоевград.

Към момента няма информация за пострадали хора или за сериозни материални щети. Очаква се след спиране на валежа обстановката постепенно да се нормализира.

Силна буря с проливен дъжд и градушка връхлетя Хасково около 13 часа във вторник, предаде xnews.bg.

Пороят продължи близо час, падна и градушка колкото грах. От изпълнителна агенция “Борба с градушките” изстреляха множество ракети, които да разбият ледените късове в облаците на малки парченца.

Няколко автомобила бяха закъсали в дълбоките води до църквата “Св. Богородица” покрай реката на бул. “България”. Екип на КОРЗ беше на място, а няколко улици в района на пазара останаха напълно блокирани.

Мъж опитваше да почисти шахти, за да може водата да се оттече по-бързо.

Буря с градушка е преминала и през Свиленград, става ясно от публикации в социалната мрежа.

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