Лекар дойде отдалеч и върна надеждата на ключов наш град

Истински герой върна надеждата на общинската болница в Каварна. Д-р Белло Моде от Нигерия пое детското отделение, което само преди няколко месеца беше изправено пред закриване заради липсата на лекари. Втори месец той се грижи за малките пациенти от Каварна, Шабла и отдалечените населени места по Северното Черноморие. Скоро към него се очаква да се присъедини и съпругата му, която е специалист по акушерство и гинекология.

До идването на д-р Моде отделението оцелява благодарение на 83-годишния д-р Хамза Велиев. Повече от половин век от живота му е свързан с педиатрията в Каварна, а сега ветеранът предаде ръководството на своя по-млад колега.

За д-р Велиев залогът е огромен. По думите му без детско отделение цялата общинска болница трудно би могла да продължи да съществува.

„Ние сме болница, която обслужва двете общини Шабла и Каварна. Представете си една млада майка с недобра материална възможност да тръгне от Дуранкулак и да ходи да търси лек за детето си. Това е единствената болница, която ги посреща, приема и лекува“, заяви д-р Велиев пред Нова телевизия.

Лечебното заведение е жизненоважно за хората от северната част на Черноморието. За много семейства пътуването до болница във Варна или Добрич означава десетки километри, допълнителни разходи и загуба на ценно време, когато детето се нуждае от спешна помощ.

Д-р Белло Моде завършва медицина във Варна през 2008 година. Две години по-късно започва работа в Добрич, а до предложението да се присъедини към екипа в Каварна се стига след препоръка на негов колега.

Пристигането му променя всичко. Отделението отново приема деца, родителите получават необходимата помощ близо до домовете си, а тревогата, че педиатрията може да затвори, поне засега остава в миналото.

„Нещата са много розови, откакто той е тук. Децата се приемат, лекуват се, хората са доволни. Белло Моде е много скромен. Самият той има четири деца и има голям опит и по отношение на гледането на деца“, разказа д-р Велиев.

Новият ръководител на отделението не се определя като спасител. За него най-важни са хората и доверието, което местната общност му е гласувала. Въпреки езиковата бариера той не среща сериозни трудности в общуването с пациентите и родителите им.

Най-ценната оценка идва от самите деца. По думите на д-р Моде малките пациенти го възприемат като свой родител - признание, което не може да бъде записано в нито една служебна характеристика.

Местните хора също говорят за него с огромна благодарност. „Голям специалист, винаги посреща хората и децата с милост, тъй че доволни сме от него“, разказва с въодушевление Красимир Асенов.

Работата в малкото отделение съвсем не е лека. През летните месеци натоварването се увеличава заради туристите по Северното Черноморие и завръщането на българи, които работят в чужбина. Педиатрията разполага само със седем легла, но трябва да бъде готова да приема деца от широк район.

Надеждата на хората в Каварна е д-р Моде да остане задълго. Общината вече му е осигурила жилище, а очакваното пристигане на съпругата му може да се превърне в още една спасителна глътка въздух за болницата.

Така едно отделение, което беше на крачка от заключването, отново е пълно със живот. А лекарят, дошъл от Нигерия, се превърна в човека, който не само лекува децата на Каварна, но и спаси бъдещето на цяла болница.