Лекар дойде отдалеч и върна надеждата на ключов наш град
Младият педиатър лекува децата от две общини, а скоро към него ще се присъедини и съпругата му
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Младият педиатър лекува децата от две общини, а скоро към него ще се присъедини и съпругата му
То включва психична устойчивост, близки хора, енергия и способност да приемаме промените
Почина д-р Борислав Ганев, съобщиха от "Пирогов".
Български лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството и близките му
Бе един от най-известните педиатри в страната
6 лекари трябва да осигурят 24-часово наблюдение в 365 дни годишно
Повишена заболеваемост през последните седмици
Да се въоръжим с търпение, да спазваме инструкциите и социалната дистанция
Педиатър посочи проблемите сред дистанционното обучение
Почина известният лекар, специалист в областта на детската онкология проф. Драган Бобев
Първият си заместник обяви кмета на Добрич Йордан Йорданов. За заместник по хуманитарните дейности, които обхващат култура, образование, здравеопазван...
Атина. Българският педиатър, който беше задържан преди два дни в Гърция, отхвърля обвиненията в педофилия. 47-годишният Светлозар Захариев, който бе...
Атина. Гръцката полиция е задържала български педиатър по обвинение в педофилия. Обвинението му е повдигнато в районната прокуратура в Йоанина. Впосле...