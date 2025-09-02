Отиде си светило в медицината, спасил хиляди деца

Истинско светило в медицината, доктор, спасил хиляди деца, ни напусна завинаги

С прискърбие Ви уведомяваме, че след продължително боледуване ни напусна д-р Борислав Ганев, съобщи „Пирогов“.

Д-р Ганев е специалист педиатър и детски кардиолог в София с над 30 години опит. Професионалният му път преминава в структурите на няколко големи университетски болници сред които и "Пирогов". Последните 6 от тях той се установява в Клиниката по педиатрия на университетската спешна болница, където активно участва в утвърждаването на детското звено.

Той е възпитаник на Медицински университет София, където се дипломира през 1984 г. Придобива специалност по Детски болести през 1991 г. и специалност по Детска кардиология през 1994 г. През 1997 г. специализира детска кардиология в клиниката по Детска кардиология на Детската болница Necker - Париж.

Уважаван колега, емблематично име в педиатричните среди и обожаван от колегите - така д-р Борислав Ганев остава в сърцата на всички, а екипът на Клиниката по педиатрия на "Пирогов" ще се постарае уроците му да бъдат предавани на поколенията, написаха от Спешната полница.

Ръководството на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" поднася съболезнования на семейството, близките и колегите му!

Дълбок поклон пред паметта на д-р Борислав Ганев!

Опелото ще се състои на 5 септември 2025 година, петък, от 10:30 часа, храм "Успение Богородично" (църквата на входа на Централни Софийски гробища).

