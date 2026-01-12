Необичайна ситуация в "Пирогов". Лекарите на нокти
Борят се за живота на 200-килограмов пациент на 52 години
Борят се за живота на 200-килограмов пациент на 52 години
Почина д-р Борислав Ганев, съобщиха от "Пирогов".
Разкрасителната процедура може да се прави само от медицински лица
Състоянието му е стабилизирано, обявиха от най-голямата спешна болница у нас
За какво алармира известен българин
Одитният доклад на АДФИ постановява, че няма престъпление, няма корупционни практики
Лекар от спешната болница се изгаврил с близките на починалата Даная
Българското здравеопазване вече е изправено не пред колапс, то е в клинична смърт
Един от най-големите детски лекари
По разпореждане на Софийската градска прокуратура се извършва проверка по случая
Позицията на медиците, че ще напуснат колективно от 1 февруари, дойде след протести
Очакват се резултатите от втората проверка на агенция "Медицински надзор"
Организатор е Ани Стоянова, майка на починалата преди няколко месеца в болницата Даная
250 000 пациенти са посетили "Пирогов" през 2023 г.
През "Пирогов" се реализира влияние, а не личен резултат
Има покана от министъра на здравеопазването колегите да отидат утре в министерството, но те не желая...
Институцията ще включи в програмата си за 2024 г. одит на лечебното заведение
Депутатите настояха за външен одит на болницата
Той контраатакува опитващия се да го отстрани министър на здравеопазването
Не можеш по политически причини да сменяш шефа на „Пирогов”, каза депутатът