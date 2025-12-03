Добра новина за много родители у нас

Парламентарната комисия по труда и социалната политика прие на второ гласуване законопроект за изменение на Кодекса на труда, който предвижда възможността за гъвкаво работно време на родителите на деца до 12-годишна възраст през цялата година, а не само през лятната ваканция.

Целта е да се подкрепят родителите не само през лятната ваканция, като даваме право на родителите да предложат гъвкаво работно време – през деня или от разстояние, каза Нина Димитрова от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“. По думите й по този начин родителите няма да са поставени в ситуацията да избират между професионалната кариера и семейството си. Знаем, че в някои сектори това е по-трудно и затова предложенията за промени не налагат императивни изисквания, а гъвкав и динамичен подход, определящ по-социален трудов модел, поставящ семейството в центъра на политиките, добави тя.

Министерството на труда и социалната политика подкрепя законопроекта и в становището е предложило да се обмисли да се разшири възможността за гъвкаво работно време през цялата година, докато детето навърши 12-годишна възраст, като родителите да могат със споразумение с работодателя да предвидят трудовите си задължения, каза Ненко Салчев, началник на отдел „Трудово право и условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика.

Предвиждаше се в днешното заседание министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов да отговаря на актуални устни въпроси, отправени от членовете на комисията. Председателят на комисията Деница Сачева каза, че министър Гуцанов има неотложни ангажименти, поради което не може да участва в заседанието.

