Райско селце до София става кварталът на милионерите

Само на около петдесет минути път от центъра на София, в полите на Мала планина, се намира Чибаовци – селце, което доскоро беше познато само на местните жители. Днес то се превръща в една от най-горещите точки на жилищния пазар и вече носи прозвището „новият квартал на богатите“.

Луксозни къщи за 400 000 евро

През последните години строителните компании насочиха вниманието си към тази тиха локация. В селото изникват модерни затворени комплекси, еднофамилни къщи с просторни дворове и цели микрорайони, които променят облика му. Новите проекти предлагат всичко, което заможните купувачи търсят – сигурност, зелени площи, панорамни гледки и удобства, сравними с тези в престижните квартали на столицата. Цените на имотите вече надхвърлят 250 000 евро, а при по-луксозните къщи достигат и 400 000 евро, което поставя Чибаовци в категорията на „милионерските“ локации.„

Изборът на финансисти и IT специалисти

Купувачите са предимно предприемачи, IT специалисти и финансисти, които търсят спокойствие и престиж извън шумната столица. За тях Чибаовци е идеалната комбинация – близост до София, но и усещане за живот сред природа. Селото е разположено на около 27–30 километра по права линия от столицата, а по път разстоянието е близо 47 километра. Това означава, че жителите могат да стигнат до града за по-малко от час, без да се лишават от тишината и чистия въздух на планината.

Усещане на уединение и хармония

Природните дадености са едно от най-големите предимства на Чибаовци. Разположено сред зелени хълмове и с гледки към Витоша и Стара планина, селото предлага усещане за уединение и хармония. Тишината, чистият въздух и просторът са ценности, които все повече хора търсят, особено в ерата на динамичния градски живот.

Така Чибаовци постепенно се превръща в символ на новия луксозен живот край София. От малко селце то се трансформира в престижна локация, където се изграждат домове за хора, които искат да съчетаят удобството на столицата с уюта на природата. И ако доскоро името му звучеше непознато, днес Чибаовци вече е на картата като „райското селце“, което се превръща в квартала на милионерите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com