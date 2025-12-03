Евелин Костова призна за Ламбо

Актрисата Евелин Костова разкри в "На кафе" по Нова телевизия какви всъщност са били отношенията ѝ с проф. Стефан Данаилов. В медийното пространство често се появяваха слухове, че двамата са любовници, но младата звезда подчерта, че това не отговаря на истината.

Според нея, когато попаднала в класа на легендарния актьор - известен сред възпитаниците си като Мастъра - публикациите вече били излезли, въпреки че тогава тя и Данаилов все още не се били срещали като преподавател и студентка. Когато най-сетне това се случило, актьорът се обърнал към нея с усмивка и казал: „Ти ли си тази? Аз даже не можах да те позная".

Евелин Костова сподели, че думите му били леко престорено троснати, а след това той ѝ обяснил да не обръща внимание на слуховете в медиите. Актрисата също припомни, че в началото Мастъра наричал всички студентки „Василка", докато не научел имената им, но тя била „Евелина".

В разговора се включи и Дарuо Ангелов, друг възпитаник на проф. Данаилов от по-ранен випуск. Той разказа: „Мастъра знаеше всичко за всички. Не знам как го научаваше, тогава още нямаше социални мрежи, но беше факт. Ако си хванал гадже от квартала и още не си сигурен какво ще стане - той знае".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com