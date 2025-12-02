Ето кой се бори за оцеляване на крачки от финала в "Игри на волята"

Траян, Алекс и Радостина ще се борят за оцеляване в екстремното риалити “Игри на волята” утре вечер. Тенисистът беше номиниран стратегически от съюзниците си Дино и Калин, за да получи шанс да вземе богатството на състезателката по фитнес.

Индивидуалното предизвикателство изправи финалистите пред чисто ново изпитание на търпението и баланса. Първа от играта отпадна непримиримата Радостина, което ѝ донесе служебна номинация. Победител в съревнованието беше колоритният миньор Теодор-Чикагото, който получи имунитет за предстоящия съвет.

Срещата около огъня протече изненадващо. Още в самото начашо допълнителни гласове си закупиха Алекс, Радостина, Калин и Мирослав. В стратегически премерен ход Траян бе изпратен на елиминации с цел извоюване на допълнително надмощие преди решаващата фаза на надпреварата.

Утре Арената в Дивия север ще приеме поредния вълнуващ елиминаицонен сблъсък, след който още един финалист ще се сбогува с шанса за голямата победа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com