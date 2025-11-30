Киркоров се женил за Алла без благословията на баща си

Филип Киркоров не спира да произвежда сензации, въпреки че напоследък поне тук не се е чуло да е произвел, примерно, нов албум. Затова пък на чужда премиера се изцепи пред репортери, че баща му, вече покойният арменец от Варна Бедрос Киркоров, си е спестил благословията за брака му с Алла Пугачова. Музикантът не бил съгласен Филип да се жени за доста по-възрастната от него звезда.

В двучасовото интервю, което Пугачова даде неотдавна от имението си в Прибалтика, тя пък сподели, че Виктория, майката на Филип, я молила да се погрижи за самия него и за кариерата му. Вероятно истината е някъде по средата.

На 15 март 1994 г. кметът на Санкт Петербург Анатолий Собчак ги жени на гражданска церемония, на 15 май ги венчават в църква в Ерусалим. Виктория си отива на 30 април, на рождения ден на Филип. Пугачова до последно я уважава, намеквайки, че едва ли не заради обещанието към нея се омъжва за младока. Отношенията между Киркоров, Пугачова и съпругът й Максим Галкин, с когото я запознава Филип, открай време са леко странни. Киркоров периодично подкача бившата си жена на тема „бракове и съпрузи“. Но всичко това като нищо може да е откровен пи ар. Особено като се знае, че Филип кръсти дъщеря си Алла-Виктория. Смята се, че тийнейджърката, вече на 14, и брат й Мартин, днес на 13, са родени в Маями от сурогатни майки.

Филип Киркоров, който постоянно си търси творчески провокации, сега ще се появи в кино пародия – ролята му е на български мафиот.

