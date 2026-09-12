Киркоров се женил за Алла без благословията на баща си
Покойният Бедрос не одобрявал връзката му с по-възрастната звезда
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Покойният Бедрос не одобрявал връзката му с по-възрастната звезда
Какво се случи
Бедрос се включи в руския вариант на "Маскираният певец" и дори синът му не можа да го разконспирира
88-годишният Бедрос получи овации в Пловдив, където гостува култовата формация
Бедрос Киркоров бе удостоен с медал "Генерал Скобелев", по молба на "Комитет памяти Маршала Г.К.Жукова" за заслуги към българо-руските културни отноше...