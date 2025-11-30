Сашо Кадиев преживя нещо неочаквано

Сашо Кадиев разказа за шокиращ инцидент от миналото. В "Кой да знае?" по bTV водещият сподели, че преди години с колегата си Сашо Дойнов преживели нещо напълно неочаквано – сблъсък с кон на магистрала.

"Веднъж със Сашо Дойнов на връщане от представление пътувахме по магистралата и изведнъж неговата кола се удари в кон, който пресичаше пътя. За щастие всички оцеляха, колата я изхвърлиха. Така че сме имали сблъсък с кон", разказа Кадиев.

Историята предизвика шок сред гостите и зрителите, но актьорът я поднесе с типичния си спокоен тон и доза самоирония.

