Хороскоп: Ракът установява успешни връзки, скорпионът прави планове

ОВЕН

Сутринта е възможно да се сблъскате с някои трудности. Натрупани проблеми, както служебни, така и у дома ще напомнят за себе си. Ще сте склонни да влизате в конфликт без видима причина, така че се опитайте да бъдете по-въздържани. Вечерта ще е добре да останете насаме със себе си и да обмислите случващото се.

ТЕЛЕЦ

Днес няма да ви е лесно да направите добро впечатление, така че внимавайте с действията и думите си. Може да се наложи да се справяте и с проблеми на близки роднини. Няма да е много натоварващо, но все пак ще изисква известно време и усилия. Денят не е подходящ за посещение на социални събития или шумни партита.

БЛИЗНАЦИ

Ако ви предстоят важни преговори, направете всичко възможно те да се водят на ваша територия. Така ще се чувствате по-уверени и ще можете да представите по-убедително аргументите си. Вероятно ще получите финансова помощ за реализирането на нови проекти. Компанията на любим човек ще ви зарадва.

РАК

Трябва да заложите на здравия си разум днес. Ако ви бъде предложена съмнителна сделка, първо внимателно претеглете всичко и решете дали можете да се доверите на този, който ви я предлага. Едва тогава дайте окончателен отговор. Ще имате успех в установяването на връзки с бизнес партньори или влиятелни покровители.

ЛЪВ

Днес ще бъде малко по-трудно да действате разумно. Лесно ще се поддавате на емоциите си и ще пренебрегвате отговорностите си. Това доста ще обърка графика ви. Опитайте се да се съсредоточите, за да не провалите всичко, за което вече сте положили немалко усилия.

ДЕВА

Добре ще е днес да се занимавате с по-спокойни дейности. Ще трябва да се постараете да овладеете емоциите си и да не се тревожите дори за дребни неща. Близки хора ще могат да ви подкрепят и дадат подходящ съвет, ако споделите проблемите и чувствата си. Новина ще ви изненада приятно.

ВЕЗНИ

Днес ще сте прекалено чувствителни и това може да усложни отношенията с околните. Не бива да приемате всичко твърде лично и да се обиждате от дребни забележки. Опитайте се да избягвате спорове и конфликтни ситуации. Среща с приятели или любим човек ще ви помогне да се възстановите.

СКОРПИОН

Денят ще е подходящ за обмисляне на планове за бъдещето и поставяне на нови цели. Не е зле да се консултирате с по-опитни хора, на които имате доверие. Те ще ви дадат полезни съвети или ще ви насочат към правилните мисли. Не са изключени леки финансови затруднения, така че моментът не е подходящ за скъпи покупки.

СТРЕЛЕЦ

Днес са възможни леки затруднения поради вашата прибързаност. Необмислени думи могат да станат причина за конфликт, който би могъл да бъде избегнат, ако сте по-внимателни. Не давайте обещания, освен ако не сте сигурни, че можете да ги изпълните. Избягвайте спонтанните покупки.

КОЗИРОГ

Емоционалното ви състояние днес ще е доста променливо. Опитайте се да отделите повече време за почивка и за възстановяване. Ако имате нужда от помощ, не се колебайте да я потърсите, но не се доверявайте на случайни познати - може да се опитат да се възползват от вас.

ВОДОЛЕЙ

Днес ще се наложи да отделите голяма част от времето си за решаване на семейни проблеми. Това може да промени плановете ви и да развали настроението ви. Подкрепата от близки приятели или любим човек ще ви помогне да се справите с безпокойството и разочарованието.

РИБИ

Ако дълго време сте отлагали пътуване, днес е подходящ ден да го осъществите. Ще се срещнете с интересни хора и ще сключите добри споразумения. Следете разходите си, за да не прекалите с харченето. Вечерта ще е добра за почивка в семейна среда и откровени разговори с любимите хора.

Източник: Марица

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com