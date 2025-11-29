Обявиха най-гъсто населения град. Дом на 43 милиона

Столицата на Индонезия, Джакарта, зае първо място в класацията на най-населените градове в света.

Това пише вестник The Guardian като се позовава на доклад на ООН.

Според проучването 42 милиона души живеят в Джакарта. Това над 6 пъти населението на България.

На второ място в класацията е Дака, столицата на Бангладеш, с население от 37 милиона души.

На трето място е японският Токио, дом на 33 милиона души.

Топ пет бяха също Ню Делхи (Индия) и Шанхай (Китай).

За изчисляване на населението ООН приложи нова методология, която ясно дефинира границите на градските, селските и периградските райони.

Спрямо 1950 г. броят на градските жители на Земята се е удвоил. По онова време 2,5 милиарда души са живели в градовете, а сега това са почти половината от световното население. Броят на мегаполисите за 50 години (от 1975 до 2025 г.) се е увеличил от осем на 33.

