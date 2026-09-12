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Индонезия мести столицата си

Индонезия мести столицата си

7 милиарда долара годишно са загубите от претоварения трафик в Джакарта, сред кандидатите за нов административен център е град Палангкарая на остров Б...

29 април | 15:04
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