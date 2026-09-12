7 летища остават затворени. Над 340 000 пасажери са блокирани
Към момента нашето външно министерството има информация за една българска гражданка
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Към момента нашето външно министерството има информация за една българска гражданка
Млад състав срещу тим с европейски играчи в решителен сблъсък
Минчев отпада за първия мач, селекционерът настоява за сериозно отношение срещу аутсайдера
33 за вече мегаполисите, според доклад на ООН
Строи чисто нов град
Започна срещата на върха в Джакарта
Данни на швейцарската компания за технологии за качество на въздуха IQAir
Мястото на катастрофата е до остров Лъки
Проливни дъждове парализираха големи части от града
В Джакарта живеят близо 10 милиона души, или общо 30 милиона заедно с околностите
Стряскаща прогноза за Джакарта през следващите години
7 милиарда долара годишно са загубите от претоварения трафик в Джакарта, сред кандидатите за нов административен център е град Палангкарая на остров Б...
"Ислямска държава" копира атаките от Париж два дни след кървавата баня в Истанбул Не ходете по молове и туристически места в Индонезия, призова Външн...
Няколко взрива са избухнали в центъра на Джакарта- столицата на Индонезия. Това съобщава британското издание Guardian. И уточнява, че четирима души са...
Двама мъже, заподозрени за подготовка на самоубийствен атентат в Джакарта по време на новогодишните празненства, бяха арестувани, съобщи полицията в и...
Международната федерация по бадминтон публикува днес списъка на поставените състезатели за жребия за 22-ото Световно първенство в Джакарта (10-16 авгу...
По препоръка на премиера Пламен Орешарски правителствена делегация до индонезийската столица Джакарта бе отрязана наполовина. Това става ясно от стено...
Последвала експлозия