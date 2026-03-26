България тренира в Джакарта, Димитров поиска концентрация преди старта

Българският национален отбор по футбол проведе първата си тренировка в Индонезия преди старта на турнира „FIFA Series 2026“, който започва за „лъвовете“ с мач срещу Соломоновите острови в петък от 10:30 часа българско време. Тимът първо огледа централния терен на стадион „Гелор Бинг Карна“, след което се премести на помощно игрище, където тренира малко над час. Единственият отсъстващ беше Мартин Минчев заради проблем с аддуктора, като той няма да играе в първия мач. Очаква се нападателят да бъде на линия за втората среща.

Настроението в лагера е съсредоточено върху предстоящия двубой, а треньорският щаб вече влиза в детайлите по подготовката. Именно в този момент селекционерът Александър Димитров застана пред медиите в Джакарта и даде ясна заявка за целите на отбора.

Пресконференцията му предизвика сериозен интерес на стадион „Гелор Бунг Карно“, където местните журналисти го посрещнаха с овации и го засипаха с въпроси за престоя му в Индонезия като футболист и треньор.

„Радваме се, че сме тука за това второ издание на турнира ФИФА, което е доста по-сериозно от първото. Защото участват два пъти повече отбори, искаме да дадем нашето най-добро ниво и сме фокусирани върху мача ни утре“, заяви Димитров.

На въпрос за целите той подчерта: „Ние си имаме нашите цели и те са да надградим и да подобрим нашето представяне. Аз поех отбора по средата на световните квалификации, а за мене това е трети мой лагер. Смятам, че в последните два мача имаме подобрение и това се изрази в победата над Грузия в последния мач“.

Селекционерът призна, че съперникът е по-ниско ниво, но отказа да го подцени. „Да, истина е, че те са под нас. Ние уважаваме всеки съперник на терена, но искаме да играем нашата игра и да наложим нашия си стил. И сега ще трябва да покажем различен стил, защото в квалификациите играхме с водещи европейски отбори като Испания, Турция и Грузия“.

Той беше още по-категоричен относно риска от изненади: „Далече са от класата на отборите, които срещнахме в Световните квалификации Испания, Турция и Грузия. Дори са далече и от класата на Индонезия. Но познаваме нашата история, имали сме неприятни загуби от подобни съперници, така че трябва да се предпазим. Няма отбор, който ако го подцениш, да не те изненада“.

Димитров разкри и че има колебания около състава, като ще го обяви непосредствено преди мача. „Утре ще определим състава. Имаме 1-2 въпросителни, но при всички положения нашата идея е всички, които са тука, да вземат участие. Разбира се, стига да са здрави“.

По отношение на капитанската лента той остави интрига: „Няма да бъде Десподов, няма да е и Груев. Надявам се всички да са лидери утре. Капитанът ще го научите утре 120 минути преди мача“.

Треньорът призна, че аклиматизацията остава проблем за отбора. „Постоянно разговаряме с играчите на тема възстановяване. Целта да вземем по-млади беше и малкото време за аклиматизация. Ако трябва да бъда честен, времето няма да ни стигне“.

България излиза утре срещу съперник, който няма какво да губи и ще бъде силно мотивиран срещу европейски отбор, което допълнително увеличава напрежението около старта на турнира.

