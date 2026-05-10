Бостанджиев: Тази радост не може да се измери

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев изгледа мача срещу Лудогорец на "Герена". След неговия край "сините" получиха шампионската си титла.

"Естествено, че това, което виждам, си струва всичко, което предстои да направя за този клуб. Супер очарован съм, тази радост не може да се измери, това е вътре в сърцето", сподели той пред БНТ.

А на въпрос дали сбъдва една своя мечта отпреди години, новият финансов благодетел на столичния тим отговори красноречиво.

"Да, работим да постигнем още. Естествено, че предвиждам да съм по-близо до клуба", лаконичен бе Бостанджиев.

