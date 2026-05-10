Срив на фаворити в Рим, но Синер продължава неудържимо към историята

Двама от поставените сред първите 10 напуснаха още във втория кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 в Рим, след като Феликс Оже-Алиасим и Бен Шелтън претърпяха изненадващи поражения на клей кортовете в италианската столица.

Четвъртият поставен Феликс Оже-Алиасим от Канада отпадна след поражение от аржентинеца Мариано Навоне с 6:7(4), 6:7(5). Малко по-късно и петият в схемата Бен Шелтън приключи участието си, след като грузинецът Николоз Басилашвили го надигра с 6:4, 6:7(5), 6:3. За Басилашвили, който е едва 117-и в световната ранглиста, това е една от най-големите победи през последните сезони.

Докато част от фаворитите се сринаха, водачът в схемата Яник Синер стартира без никакви проблеми. Италианецът победи австриеца Себастиан Офнер с 6:3, 6:4 и записа своята 24-а поредна победа през сезона. Световният номер 1 изглежда все по-близо до мечтаната титла в Рим - единственият трофей от сериите Мастърс 1000, който все още липсва във витрината му.

При евентуален триумф на 17 май Синер ще се превърне във втория тенисист в историята след Новак Джокович, който е печелил и деветте турнира от сериите Мастърс 1000. Освен това той може да стане и първият италианец с титла в Рим след Адриано Паната през 1976 година. Турнирът е и генерална репетиция преди "Ролан Гарос", който започва на 24 май.

Италианската публика получи още поводи за радост, след като двама местни тенисисти също продължиха напред. Десетият поставен Флавио Коболи преодоля французина Теренс Атман със 7:6(1), 6:3, а Матия Белучи поднесе миниизненада срещу 24-ия поставен Томас Мартин Ечевери от Аржентина след обрат - 5:7, 6:2, 6:3.

Руснаците Даниил Медведев и Андрей Рубльов също намериха място в следващата фаза. Медведев продължи без игра след отказването на чеха Томаш Махац, а Рубльов се справи със сърбина Миомир Кецманович с 6:4, 6:4.

