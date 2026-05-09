Шок в Рим: Младок прати Джокович у дома

Новак Джокович приключи участието си още в първия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Рим.

Сръбската звезда, която е на 38 години, допусна обрат срещу хърватина Дино Призмич и отстъпи с 6:2, 2:6, 4:6 след малко повече от два часа игра на централния корт във "Форо Италико".

Джокович започна убедително и доминираше в откриващия сет, като бе изключително стабилен на сервис и реализира два пробива.

След това обаче Призмич повиши нивото си, подобри ефективността си при подаване и успя да върне интригата с два брейка във втората част.

В решаващия трети сет хърватинът, който заема 79-о място в световната ранглиста, продължи със силната си игра на сервис и стигна до ключов пробив, който се оказа достатъчен за крайния успех.

В следващия кръг Призмич ще се изправи срещу Юго Умбер или Вит Коприва, съобщава Bulgaria ON AIR.

За Джокович това беше първи официален мач след участието му в Индиън Уелс, където отпадна на осминафиналите след поражение от Джак Дрейпър в трисетов сблъсък.

След този турнир сърбинът не бе играл в други надпревари.

