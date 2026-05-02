Лиа Каратанчева на финал в САЩ след убедителна победа на двойки

Лиа Каратанчева се класира за финала на двойки на турнира по тенис на глинени кортове в Бонита Спрингс в САЩ с награден фонд 100 хиляди долара. Българката и партньорката й Анна Роджърс продължават силното си представяне и ще спорят за титлата след убедителен успех на полуфиналите. Двете, поставени под номер 2 в схемата, показаха сериозна класа на корта. Мачът приключи за малко повече от час.

Каратанчева и Роджърс победиха третите поставени Ингрид Нийл и Абигейл Ренчели с 6:4, 6:1 за 73 минути. В първия сет те направиха ключов пробив в третия гейм и го задържаха до края, за да поведат в резултата.

Във втората част българо-американският тандем доминираше напълно и не остави шанс на съперничките си. Те наложиха темпото си още от началото и затвориха мача без колебание.

В спора за титлата Каратанчева и Роджърс ще се изправят срещу победителките от другия полуфинал между двойките Мел Елизабет Гонсалес/Дария Видманова и Мария Лурдес Карле/Елизабет Мандлик.

Българката продължава да трупа успехи на двойки, като вече има осем титли от турнирите на ITF. Една от тях е спечелена по-рано тази година в Орландо, което потвърждава отличната й форма през сезона.

