Най-великият азиатски тенисист слага край на кариерата си

Най-успешният азиатски тенисист за всички времена Кей Нишикори обяви, че ще сложи край на състезателната си кариера в края на сезона. 36-годишният японец съобщи решението си с официално изявление, в което подчерта, че е дал всичко от себе си на корта. Той оставя след себе си една от най-впечатляващите кариери в историята на тениса в Азия. Оттеглянето му бележи края на цяла епоха.

„Днес трябва да съобщя, че реших да се оттегля от тениса в края на сезона. Изключително горд съм, че успях да достигна най-високо ниво в професионалния тур и че бях част от топ 10 на ранглистата. Усещането да играеш пред пълни трибуни винаги е било невероятно. Иска ми се да можех да продължа да се състезавам, но знам, че дадох всичко от себе си. Щастлив съм, че изминах този път и ще продължа да се боря до края“, заяви Нишикори.

Японецът влезе в историята през 2014 година, когато стана първият азиатец, достигнал финал на турнир от Големия шлем при мъжете. Това се случи на US Open, където той отстъпи в спора за титлата пред Марин Чилич. Година по-късно достигна и до най-високото си класиране в световната ранглиста - четвърто място.

Сред най-значимите му успехи са още бронзовият медал от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година и общо 12 титли от турнири на АТП. През последните сезони обаче кариерата му беше сериозно засегната от поредица контузии, които доведоха до спад в представянето му.

