Най-великият азиатски тенисист слага край на кариерата си
Първият финалист от Азия в Големия шлем при мъжете обяви оттегляне в края на сезона
Следете всички новини, анализи и коментари за Кей Нишикори. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Първият финалист от Азия в Големия шлем при мъжете обяви оттегляне в края на сезона
Българинът отстъпи на поставения под №2 Кей Нишикори от Япония с 5:7, 5:7 след един час и 42 минути игра...
Японецът би Раонич на финала
Южноафриканецът спечели с 6:0, 6:1 на финалния тенис турнир
Григор Димитров и Кей Нишикори преодоляха съпротивата на водачите в основната схема Пиер-Юг Ербер и Никола Маю след страхотен обрат 4-5 6-1 [10-7] и с...
Ако бия, ще играя ли със Серена, чудел се хърватинът На героя от US Open Марин Чилич му се е пушело по време на финала с Кей Нишикори. Това разкри са...
Ню Йорк. Заслужена победа на Кей Нишикори. Късно снощи той стана първият финалист при мъжете на Откритото първенство по тенис на САЩ. Поставеният под...
В рамите на ден и половина японецът Кей Нишикори игра 8 часа и 30 минути в два поредни мача на турнир от Големия шлем. Нишикори обаче показа, че умора...
Мадрид. Рафа Надал спечели неубедителна втора поредна титла на Madrid Open след като Кей Нишикори получи контузия в гърба във втория сет и се отказа в...
Японецът Кей Нишикори и сърбинът Новак Джокович се класираха на полуфинал на турнира от сериите „Мастърс" в Маями. Нишикори надви поставения под номер...