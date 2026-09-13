Най-великият азиатски тенисист слага край на кариерата си
Първият финалист от Азия в Големия шлем при мъжете обяви оттегляне в края на сезона
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Първият финалист от Азия в Големия шлем при мъжете обяви оттегляне в края на сезона
Симон-Антъни Иванов е завел дела и пред български съдилища
В спор за място на финала той ще играе Янис Милетич
Какво каза журналист от списанието
Той се класира за четвъртфиналите
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Българският тенисист ще играе с унгарец
Двубоят продължи 33 минути
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Знаете, имал съм немалко жени, но Лолита е моят окончателен избор, казал тенисистът
Париж. Най-добрият български тенисист Григор Димитров приключи с участието си на „Ролан Гарос" (21 млн. евро). В мач от II кръг Гришо и партньора му Ф...