Фаворит №1 за титлата тръгна на Мондиала ПРОГРАМАТА

Испания излиза на сцената на Мондиал 2026 днес в най-ранния мач от програмата досега. У нас ще е 19:00 часа, когато европейският шампион ще стартира срещата с дебютанта на световни първенства Кабо Верде (БНТ 1 и БНТ 3), а интересът към двубоя от група Н е огромен по две причини.

Мачът е от 12:00 часа на обед местно време в Атланта, Джорджия. Очаква се покривът на огромната арена на местния Атланта Фалкънс (американски футбол) да бъде затворен, защото навън освен жега над 30 градуса, която ще се усеща около 37 в този час, ще има и голяма влажност на въздуха

Решението на ФИФА да промени формата и 49 отбора да играят на Мондиала означава, че е трудно да вместиш всички 104 мача дори в 40 дни. И някои ще играят по обед... Испания ще го направи два пъти, защото срещата със Саудитска Арабия след 6 дни пак е обедна.

Ла Роха е големият фаворит не само днес. Този отбор впечатли с футбола си на Евро 2024 и заслужено взе титлата. Съставът е изграден от играчи, които се познават като съкварталци, ритали по два пъти на ден в училищния двор отсреща. Атмосферата е отлична, благодарение на спокойния селекционер Луис де ла Фуенте, който просто трябва да се грижи за това всички да са щастливи в лагера. На терена за испанците тайни няма.

Това е само първият от четирите мача в ден №6 на световното (при нас ден и нощ се сливат заради часовата разлика).

В 22:00 часа Белгия среща Египет в Сиатъл и поне за този мач очакванията са времето да не е фактор, затрудняващ играчите. Но пък има опасност от гръмотевични бури - един от големите страхове на организаторите за евентуални прекъсвания на мачове.

В 01:00 часа на стадиона в Маями Гардънс, който знаем като "Хард Рок Стейдиъм", но за световното не може да ползва това име, излиза една коронована футболна особа. Уругвай се изправя срещу Саудитска Арабия във втория мач в група Н (тази с испанците), а прякото предаване отново ще е на БНТ 1 и БНТ 3.

И за десерт, в 04:00 часа, на терена в Лос Анджелис излиза отборът, към който вероятно са насочени най-много очи по света от седмици. И то не по футболни причини. Последният мач от програмата е Иран - Нова Зеландия в група G, а прякото предаване е на БНТ 1 и БНТ 3.

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