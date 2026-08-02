Левски лети, Синята машина прегази и Септември

Левски продължи перфектния си ход в първенството и разби Септември с 3:0 на стадион „Георги Аспарухов“. Акрам Бурас, Армстронг Око-Флекс и Сержиньо донесоха третата победа на шампионите от три мача. Убедителният успех се превърна в силна генерална репетиция преди първия двубой с Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига, но контузията на Бурас хвърли сянка върху вечерта.

Веласкес заложи на неочакван състав

Старши треньорът Хулио Веласкес изненада със стартовите си избраници. Сред титулярите започнаха Светослав Вуцов, Акрам Бурас и Рейналдо, а останалите герои от Крайова получиха минути след почивката.

Левски наложи контрол още през първото полувреме, но трябваше да чака до 34-ата минута, за да пробие защитата на гостите. Преди това Рейналдо стреля право във вратаря Владимир Иванов, а Асен Митков разтресе лявата греда след отличен пробив на Давид Кусо.

Бурас запали трибуните

Алекс Сентейес центрира отляво, а Бурас овладя топката на гърди в наказателното поле и с точен удар даде преднина на „сините“. Това бе вторият гол на алжирския халф от началото на сезона.

След почивката Бурас получи шанс да реши мача още по-рано. Мазир Сула го изведе сам срещу Владимир Иванов, но опитът му да прехвърли стража не успя.

В игра се появи и последното ново попълнение Хевертон, който веднага внесе скорост по десния фланг.

Тежки минути за героя

В 72-рата минута стадионът притихна. Бурас получи контузия и бе принудително заменен от Мехди Мубарик, а тревогата около състоянието му бързо измести радостта от силната игра.

Левски обаче не позволи на неприятния момент да разклати отбора. Четири минути по-късно Армстронг Око-Флекс овладя топката след неточен удар на Евертон Бала, обърна се светкавично и с мощен изстрел направи 2:0.

Хевертон блесна още при дебюта

Само три минути след второто попадение Хевертон проби отдясно и центрира остро към Сержиньо, който оформи крайното 3:0. Останаха съмнения, че Себастиан Уейд е играл последен с топката и попадението може да бъде записано като автогол.

Левски изпрати поредна силна вечер и вече насочва цялото си внимание към Кайрат. Големият въпрос пред Хулио Веласкес обаче остава състоянието на Бурас преди европейската битка.