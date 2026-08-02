Левандовски подпали Чикаго с два гола в мечтан дебют

Роберт Левандовски превърна домакинския си дебют за Чикаго Файър в незаличимо шоу и с два гола донесе победата с 2:1 над Шарлът. Полската суперзвезда изравни само две минути след попадението на гостите, а след почивката нанесе решаващия удар. Това бяха първите му голове в Мейджър лийг сокър и първият успех на Чикаго след прекъсването за Световното първенство. В другия голям сблъсък Томас Мюлер спаси Ванкувър Уайткапс с късна дузпа срещу Лос Анджелис.

Левандовски пристигна в Чикаго като свободен агент след края на престоя си в Барселона. Нападателят вече беше записал две гостувания в МЛС, но първата му среща пред феновете на „Солджър Фийлд“ се превърна в истинското му представяне пред новата публика. Той стана едва четвъртият футболист в историята на Файър, отбелязал два гола в домакинския си дебют.

Шарлът удари първи, Левандовски отговори светкавично

Гостите, които изиграха пети пореден мач далеч от дома, откриха резултата в 18-ата минута. Пеп Бийл направи двойно подаване с Идън Токломати в наказателното поле, изпревари прекия си пазач и насочи топката в долния десен ъгъл на вратата на Крис Брейди.

Отговорът на Левандовски дойде само две минути по-късно. Джонатан Бамба изпрати дълга топка към Филип Цинкернагел, който видя включването на поляка и продължи атаката към него.

Левандовски овладя и с безпощаден удар от границата на наказателното поле не остави шанс на Кристиан Кахлина. Първото попадение на нападателя в МЛС взриви трибуните и върна Чикаго в мача.

Кахлина го спря веднъж, но не и втори път

В 56-ата минута бившият вратар на Лудогорец Кристиан Кахлина предотврати втори гол на Левандовски след поредната му комбинация с Цинкернагел. Натискът на домакините обаче не отслабна.

Решаващият момент настъпи в 68-ата минута. Андрю Гутман подаде към Робин Лод, който намери влизащия на скорост в наказателното поле Левандовски.

Защитата на Шарлът не успя да се ориентира и остави голмайстора пред опразнената врата. За футболист с неговия инстинкт това бе подарък, който нямаше как да остане неизползван - 2:1 за Чикаго.

Кахлина направи още три спасявания до края и не позволи загубата на гостите да стане по-тежка. Файър обаче удържа преднината и се доближи само на точка от първата тройка в Източната конференция.

„Всеки път, когато отида в нов клуб, чакам първия гол. Важно беше да покажа, че съм тук, да отбележа и да спечелим мача“, заяви Левандовски след паметната вечер. Треньорът Грег Берхалтер го определи като изключително интелигентен и динамичен футболист и „абсолютен убиец“ в наказателното поле.

Мюлер не позволи на Ванкувър да падне

Европейските звезди блеснаха и в дербито на върха в Западната конференция между Ванкувър Уайткапс и Лос Анджелис. Пред 40 086 зрители Томас Мюлер донесе равенството 1:1 с точно изпълнена дузпа в заключителните минути.

Ванкувър контролираше двубоя преди почивката, но гостите излязоха напред в 37-ата минута. Хюн Мин-сон се възползва от ситуацията и преодоля Йохей Такаока, който не успя да реагира убедително.

Домакините продължиха да притискат съперника, като завършиха срещата с 20 удара срещу само пет за Лос Анджелис и изпълниха 11 корнера срещу един за гостите. Усилията им получиха награда в 76-ата минута.

Мюлер бе съборен в наказателното поле от Евген Черебко и сам пое отговорността от бялата точка. Германецът запази хладнокръвие и оформи крайното 1:1.

След драматичното равенство Ванкувър и Лос Анджелис остават начело на Западната конференция с по 34 точки. Уайткапс запазва първото място заради по-добрата си голова разлика и има два мача по-малко.