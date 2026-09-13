Всичко за Роберт Левандовски

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Левандовски вдигал 320 км/ч

Левандовски вдигал 320 км/ч

Роберт Левандовски си призна доброволно, че редовно е шофирал автомобил без книжка. "Когато бях малък, често подкарвах колата на майка ми, обяснява го...

12 март | 2:30
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Тайни гозби на кадем за Лева

Тайни гозби на кадем за Лева

Лам се оля с бира на "Октобърфест" Робърт Левандовски взриви европейския футбол със своите 10 гола за 3 часа игра. Неговата тайна обаче се оказа, че...

01 октомври | 22:00
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