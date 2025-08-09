Тежък удар за Барса. Лоши новини за Левандовски

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски ще пропусне началото на сезона в Ла Лига.

36-годишният полски национал има контузия в подколянното сухожилие на левия крак. Според лекарите той може да се завърне в игра най-рано в средата на септември, което означава че ще пропусне първите три мача на каталунците, съобщи "Ас".

Голмайсторът ще гледа от трибуните и утрешния мач с Комо за трофея "Жоан Гампер". Барселона ще използва срещата за представяне на състава си за новия сезон.

През сезон 2024/25 Левандовски изигра 34 мача в Ла Лига, в които отбеляза 27 гола и направи 2 асистенции.

