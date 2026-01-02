Черен става животът за шофьора на Джошуа

Шофьорът на Антъни Джошуа ще бъде изправен пред съда след злополучната катастрофа в Нигерия, довела до смъртта на двама души. Адений Маболаджи Кайоде е с повдигнати обвинения от Магистратския съд в Сагаму.

В петък местните представители на Темида са започнали процес срещу 46-годишния мъж, който е обвинен в причиняване на смърт вследствие на опасно шофиране, сочи проверка на ТОПСПОРТ в африканската преса.

Срещу Кайоде са повдигнати още три обвинения - за управление на МПС без валидна шофьорска книжка, за шофиране с несъобразена скорост и за шофиране без нужните стандарти за безопасност.

