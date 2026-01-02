Нулев кръг за Манчестър Сити и Тотнъм в Англия

Борбата на Манчестър Сити за титлата във Висшата лига претърпя сериозен удар, след като тимът на Пеп Гуардиола завърши 0:0 като гост на Съндърланд в среща от 19-ия кръг на първенството. Домакините удържаха натиска през второто полувреме и запазиха впечатляващия си рекорд без загуба у дома през сезона, превръщайки „Стадиъм ъф Лайт“ в едно от най-трудните гостувания в лигата.

Сити доминираше по владение и натиск, но така и не успя да намери път към мрежата. Комбинацията от организирана и смела защита, шумна подкрепа от трибуните и доза късмет помогна на Съндърланд да устои. Най-близо до гола за гостите бе Йошко Гвардиол, който уцели гредата, докато вратарят на домакините Робин Рофс направи серия от решаващи спасявания. Домакините дори имаха няколко добри възможности да стигнат до победата, което направи равенството още по-болезнено за шампионите.

След контузия в игра се завърна Родри, който се появи като резерва през второто полувреме, но присъствието му не беше достатъчно, за да наклони везните. Ремито оставя Съндърланд на седмо място с 29 точки, докато Манчестър Сити остава втори и вече изостава с четири точки от лидера Арсенал, което допълнително нажежава битката за титлата.

В друг мач от кръга серията на Тотнъм от 137 последователни срещи във Висшата лига без нулево равенство приключи. Тимът завърши 0:0 като гост на Брентфорд, като двубоят имаше допълнителен емоционален заряд заради завръщането на мениджъра на „шпорите“ Томас Франк в стария му клуб. Последното 0:0 на Тотнъм в първенството бе именно срещу Брентфорд през май 2022 г., а новото равенство оставя лондончани на 12-о място с 26 точки, докато Брентфорд е девети с 27.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 19-ия кръг:

Кристъл Палас - Фулъм 1:1

Ливърпул - Лийдс 0:0

Брентфорд - Тотнъм 0:0

Съндърланд - Манчестър Сити 0:0

От вторник:

Бърнли - Нюкасъл 1:3

Челси - Борнемут 2:2

Нотингам Форест - Евертън 0:2

Уест Хям - Брайтън 2:2

Арсенал - Астън Вила 4:1

Манчестър Юнайтед - Уулвърхямптън 1:1

Временно класиране

Лидер в класирането е Арсенал с 45 точки, пред Манчестър Сити с 41 точки. Астън Вила е на трета позиция с 39 пункта, пред Ливърпул с 33 точки, Челси и Манчестър Юнайтед с по 30, Съндърланд с 29 и други.

