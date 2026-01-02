Левски обяви програмата за първата тренировка през 2026 г.

Представителният отбор на Левски ще направи първата си тренировка за 2026 година в неделя, 4 януари. Заниманието е насрочено за 15:30 часа и ще се проведе на стадион Георги Аспарухов, съобщиха от клуба.

По-рано през деня, в 11:30 часа, старши треньорът Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди старта на зимната подготовка. Брифингът ще се състои в залата за пресконференции на сектор В на стадион „Георги Аспарухов“.

От клуба уточняват, че с тази тренировка „сините“ официално поставят начало на подготовката си за пролетния дял на сезона.

