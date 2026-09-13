Левски обяви програмата за първата тренировка през 2026 г.
„Сините“ започват подготовка на 4 януари на „Георги Аспарухов“
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„Сините“ започват подготовка на 4 януари на „Георги Аспарухов“
"Сините" се готвят групи от по петима
Групите ще са от по 4 футболисти
До два дни ще е ясно дали ще имаме нови, заяви треньора на Левски
Валтери Ботас катастрофира
Десподов и Недялков възстановени за първия мач
Националният отбор по футбол на Италия вече е на стадион "Васил Левски". Адзурите пристигнаха в София преди около час под засилена охрана. Те обаче са...
София. "Левски" ще проведе първа официална тренировка за 2015 година днес, съобщиха от пресцентъра на "сините". Заниманието е планирано за 13:15 часа...
София. Треньорът на "Славия" Милен Радуканов разкри, че не съди ЦСКА за неизплатени суми. Той има подписано споразумение с новото ръководство на "черв...