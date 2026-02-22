Веласкес предприема изненадващ ход в Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще предприеме изненадващ ход за днешното гостуване на ЦСКА 1948, ако мачът от 22-ия кръг на Първа лига в Бистрица се състои.

Веласкес не обмисля да прави промени по състава, с който разби с 3:0 Ботев Пловдив преди седмица, пише „Тема спорт“. Испанецът извършваше доста рокади от началото на годината, но тогава сините имаха мачове в сгъстен цикъл. По този начин пред неизменния титуляр Светослав Вуцов ще действат Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Майкон. В халфовата линия ще си партнират Гашпер Търдин и Акрам Бурас. Словенецът отново ще измести от титулярния състав Георги Костадинов.

Малко пред двамата ще бъде позициониран Мазир Сула, който ще дърпа конците в атака. По крилата ще нападат Евертон Бала и Армстронг Око-флекс, а на върха ще бъде Хуан Переа. Това означава, че националът Радослав Кирилов отново ще стартира от пейката, като за момента Веласкес показва, че предпочита да залага в титулярния си състав на дошлия от Ботев Пловдив през зимата ирландец.

