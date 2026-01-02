Българинът Илия Груев блести в защита при 0:0 срещу Ливърпул

Българският национал Илия Груев изигра практически цял мач за Лийдс Юнайтед, който стигна до нулево равенство като гост на шампиона на Англия Ливърпул в среща от 19-ия кръг на Висшата лига. Двубоят на „Анфийлд“ премина при сравнително равностойна игра, с малко на брой чисти голови положения, като домакините имаха лек превес, но не успяха да го материализират.

Груев започна мача като титуляр и имаше важна роля в стабилното представяне на Лийдс в дефанзивен план. Българският халф се справяше добре с пресата на съперника и участваше активно както в разрушаването на атаките, така и в изнасянето на топката. Той остана на терена почти до последния съдийски сигнал и бе заменен от японеца Ао Танака едва в добавеното време на втората част.

Гостите дори можеха да си тръгнат с трите точки от Мърсисайд, след като в 81-ата минута резервата Доминик Калвърт-Люин прати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада. Английският нападател се оказа с минимално разстояние зад защитата, като последен в линията на „червените“ бе капитанът Върджил ван Дайк. Именно Ван Дайк имаше и най-добрата възможност за Ливърпул, но ударът му с глава след центриране от корнер премина покрай вратата.

След това равенство Ливърпул заема четвърто място в класирането с 33 точки, докато Лийдс се намира на 16-а позиция с 21. В другия мач от програмата Кристъл Палас и Фулъм завършиха 1:1. На „Селхърст Парк“ домакините поведоха чрез Жан-Филип Матета в 39-ата минута, а резервата Том Керни изравни в 80-ата. Двата тима посрещат полусезона с по 27 точки и остават в средата на таблицата.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 19-ия кръг:

Кристъл Палас - Фулъм 1:1

Ливърпул - Лийдс 0:0

По-късно:

Брентфорд - Тотнъм

Съндърланд - Манчестър Сити

От вторник:

Бърнли - Нюкасъл 1:3

Челси - Борнемут 2:2

Нотингам Форест - Евертън 0:2

Уест Хям - Брайтън 2:2

Арсенал - Астън Вила 4:1

Манчестър Юнайтед - Уулвърхямптън 1:1

Временно класиране

Лидер в класирането е Арсенал с 45 точки, пред Манчестър Сити с 40 точки. Астън Вила е на трета позиция с 39 пункта, пред Ливърпул с 33 точки, Челси и Манчестър Юнайтед с по 30.

