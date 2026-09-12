Англия се поклони на Илия Груев с престижна награда
Българският национал на Лийдс беше отличен за огромния си принос извън футбола
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Българският национал на Лийдс беше отличен за огромния си принос извън футбола
Илия Груев ще подкрепя отбора си от трибуните
Благодаря на всички, за мен тази чест е награда, каза полузащитникът на националите
Брентфорд изпусна шанс за Европа, домакините остават близо до зоната на изпадащите
Илия Груев с две асистенции и място сред звездите на Висшата лига
Две асистенции, лидерство в халфовата линия и суперлативи от Даниел Фарке при победата на Лийдс с 3:1
Илия Груев и Филип Кръстев с тежки изпитания, а сензацията Макълсфилд приема елитен съперник
Лийдс си тръгна с точка от „Анфийлд“, отменен гол лиши гостите от победа
Шефилд Уендзи отстрани елитния Лийдс с българския национал Илия Груевслед изпълнение на дузпи в турнира за Купата на лигата в Англия. Редовното време...
Коя е причината за това решение
Лийдс продължи впечатляващата си серия от края на миналия сезон
Ще им обърка плановета за лятна подготовка
Сега е ред на Илия Груев, кои са неговите сънародници
След тежък и оспорван сезон, Лийдс успя да постигне голямата цел
След силните си изяви с екипа на Лийдс
Илия Груев направи официален дебют за новия си отбор в английската Лига Чемпиъншип
Българският национал се присъедини към "белите" от "Вердер"
23-годишният халф има 8 мача за националния тим на България
Българинът става помощник треньор
Бившият треньор на Дуисбург става спортен директор на Герена