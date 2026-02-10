Български национал срещу Холанд за Играч на кръга в Англия

Българският национал Илия Груев продължава да впечатлява с представянето си в Англия и получи сериозно признание за формата си. Халфът на Лийдс беше номиниран за Играч на кръга във Висшата лига, с което се нареди сред най-обсъжданите футболисти в изминалия кръг.

Груев изигра ключова роля при победата на тима от Йоркшир над Нотингам Форест със 3:1. Българинът контролираше темпото в средата на терена и се отличи с две асистенции, които се оказаха решаващи за крайния успех. Представянето му беше отчетено както от анализаторите, така и от феновете, които го поставиха сред най-добрите на кръга.

В битката за отличието Груев ще се конкурира със световни звезди, сред които Ерлинг Холанд, Киърнън Дюсбъри-Хол, Данго Уатара, Коул Палмър, Крисенсио Съмървил и Мартин Субименди.

Гласуването се провежда на официалния сайт на Висшата лига и ще продължи до 14:00 часа българско време, като номинацията сама по себе си вече е сериозен знак за нарастващата роля на Груев в английския футболен елит.

