Спорна дузпа донесе победа на Ман Сити над Ливърпул

Дузпа в добавеното време донесе драматичната победа на Манчестър Сити над Ливърпул с 2:1 като гост в 25-ия кръг на Висшата лига.

Гражданите изоставаха до последните минути, но съумяха да преобърнат нещата, макар че хаоса в края бе сериозен, а и наказателният удар бе силно дискусионен.

Иначе двата тима си размениха по едно полувреме, като във второто домакините поведоха, но Гражданите съумяха да преобърнат нещата, макар и с късмет.

Така тимът на Пеп Гуардиола остана на 6 точки от лидера Арсенал, като събира 50, докато Ливърпул остана с 39 на 6-ата позиция.

За домакините нямаше промени, докато за Ман Сити Ерлинг Холанд все пак стартира. Тиджани Райндерс и Фил Фодън отново започнаха на пейката.

След равенство в редовното време, В 91-ата минута Ман Сити получи дузпа, макар сякаш да бе спорна, отбелязва gol.bg. Нунеш бе изведен в наказателното поле и изпревари Алисон, който го събори. Въпросът е, че топката вече бе излязла, а и дори да не бе така, играчът на Сити нямаше как да стигне до нея. Въпреки това реферът посочи бялата точка, а Холанд не сбърка и вкара първия си гол на стадиона на Ливърпул.

Домакините опитаха да реагират и в 98-ата минута бяха близо до равенството. Мак Алистър опита удар, получи се лек рикошет, което промени посоката на топката, но въпреки това Донарума изби.

В 100-ата минута Алисон се бе включил напред, но Червените не успяха да направят нищо. Сити овладя и Шерки стреля от центъра, а Холанд и Собослай спринтираха за топката. Първо унгарецът задържа опонента, който остана на крака, след което норвежецът дръпна Собослай, който падна, а топката влезе във вратата.

Първоначално голът бе зачетен, но последва преразглеждане и предвид двете задържания реферът логично го отмени, като показа червен картон на Собослай, а Ман Сити все пак успя да спечели, въпреки че мачът бе удължен с около 15 минути.

