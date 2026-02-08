Илия Груев взриви „Еланд Роуд“ и стана Играч на мача срещу Нотингам

Българският национал Илия Груев изигра един от най-силните си мачове във Висшата лига и бе избран за Играч на двубоя при победата на Лийдс над Нотингам Форест с 3:1 в 25-ия кръг на първенството. Полузащитникът асистира за първото и третото попадение на домакините и бе в основата на контрола в средата на терена.

Груев събра 63% от вота на феновете, съобщиха от официалните канали на клуба и партньорската общност „Лийдс Фенс“. Освен двете асистенции, българинът впечатли с висок процент точни подавания, спечелени единоборства и стабилност в дефанзивен план, като не допусна Нотингам да наложи темпо в ключови моменти.

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке определи представянето на Груев като най-доброто му от началото на сезона и го сравни образно със „смесица между Христо Стоичков и Лотар Матеус“. Думите му подчертаха значението на българския национал за баланса и увереността на отбора.

От началото на кампанията Илия Груев има 16 мача и 3 асистенции във Висшата лига, както и още две участия в турнирите за купите. След успеха Лийдс има 29 точки и се откъсна на шест от зоната на изпадащите, където първи под чертата остава Уест Хям.

