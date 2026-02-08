Тервел Великолепни на 1/4-финал! Сестра му обаче...

Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина, а другият български представител в директните елиминации Радослав Янков отпадна.

20-годишният дебютант на зимни Игри - Замфиров, беше пети след квалификациите тази сутрин, заради което имаше право на избор срещу 12-ия Елиас Хубер (Германия). Той тръгна по по-бързото синьо трасе и в горната част натрупа преднина от почти полоин секунда. Съперникът опита да догони и в края беше близо, но младият българин удържа и продължава в борбата за медалите, предава Sportal.bg.

Опитният 36-годишен Радослав Янков, 13-и от пресявките по-рано днес, кара по червеното трасе срещу четвъртия Арно Годе (Канада). Двубоят беше много равностоен, но в крайна сметка Годе спечели само с 11 стотни от секундата.

2 стотни изхвърлиха Малена Замфирова на 1/8-финал на Олимпийските игри в в Милано - Кортина.

Малена Замфирова отпадна драматично на осминафиналите в паралелния гигантски слалом от програмата на аплийския сноуборд на Олимпиадата в Милано-Кортина.

16-годишната Замфирова, която даде десети време в квалификациите тази сутрин, загуби само с 2 стотни от секундата в първия кръг на директните елиминациите от Рамона Терезия Хофмайстер (Германия).

Хофмайстер, четирикратна носителка на Световната купа в паралелните дисциплини и бронзова медалистка от Олимпиадата в Пьончан 2018, имаше предимството да избира трасето и тя взе по-бързата синя писта. Сблъсъкът започна равностойно, след което Замфирова отвори малко повече един от завоите в средата на дистанцията, с което германката взе предимство. Младата българка навакса и в последните метри двете се движеха една до друга, но в крайна сметка Хофмайстер триумфира с минимална разлика.

Защитаващата титлите си от Пьончан 2018 и Пекин 2022 Естер Ледецка (Чехия) продължи доминантното си представяне с убедителен успех срещу Клаудия Рийглер (Австрия) с 1.13 секунда преднина.

