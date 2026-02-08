Спорт

Лоши новини за защитника на Ливърпул

Бранителят, който ще играе за Рен до края на сезона, падна лошо през второто полувреме

08 фев 26 | 13:35
Фатме Мустафова

Младият френски защитник Жереми Жаке, който преди дни осъществи трансфер в английския гранд Ливърпул, получи тежка контузия.

Бранителят, който ще играе за Рен до края на сезона, падна лошо през второто полувреме при поражението с 1:3 от Ланс в мач от Лига 1. Той нарани рамото си и предстоящите медицински изследвания ще покажат колко точно време ще остане извън игра.

За правата на 20-годишния Жаке Ливърпул ще плати 60 милиона лири, като той ще се присъедини към клуба от "Анфийлд" през лятото.

Ливърпул приема по-късно днес Манчестър Сити в мач от Висшата лига, а за мърсисайдци налични няма да бъдат защитниците Джовани Леони, Джо Гомес, Жереми Фримпонг и Конър Брадли, които също са с контузии.

