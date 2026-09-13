Лошо. Голям проблем за Ливърпул
Какво става с Джо Гомес
Следете всички новини, анализи и коментари за Защитник. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво става с Джо Гомес
Трансферът е реакция на контузията на Оливер Камдем
Контрактът с испанския футболист е до лятото на 2029 година
Защо се налага на носи маската
Анголецът Давид Кусо е в плановете на сините, докато клубът се подготвя за възможна раздяла с Майкон
Фенербахче и Борусия Дортмунд сред фаворитите за най-добрия защитник в efbet Лига
Бранителят, който ще играе за Рен до края на сезона, падна лошо през второто полувреме
Очакваното време за отсъствие е минимум 6 месеца
Бетис и Алавес проявяват интерес към защитника, който вече струва колкото злато
Костас Цимикас е пред договор с Рома
Какво става с Трент
Шотландецът получи травма в прасеца
Относно бъдещето на свой футболист
Съобщението направи бившият конституционен съдия, а сега политически анализатор, Георги Марков
Треньорът Николай Митов ще разполага с опитен играч, който да вдигне конкуренцията
33-годишният централен бранител напусна Лийдс в края на юни
Контрактът с футболиста от Венецуела е до лятото на 2027 година
Контрактът с португалския футболист е до лятото на 2027 година
Ако Гешев бъде отстранен, неговият мандат ще бъде довършен от Сарафов, коментира Екимджиев
Новината беше обявена и от клуба, и от самия защитник