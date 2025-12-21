Ужасяваща новина връхлетя Барса

Защитникът на Барселона - Андреас Кристенсен, е получил тежка контузия. Това разкриха от ръководството на каталунците в неделя. Новината идва часове преди двубоя с Виляреал в Ла Лига.

Оказва се, че датският национал е с частично разкъсване на предната кръстна връзка на лявото коляно, получено по нелеп начин след неправилно движение по време на тренировката в събота следобед.

Очакваното време за отсъствие е минимум 6 месеца.

