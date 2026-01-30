Христо Стоичков заключен в къщи. Какво се случва

Легендата на ЦСКА и българския футбол - Христо Стоичков, е бил заключван с възпитателна цел от своите родители. Майката на най-добрия български играч за всички времена - Пенка, разказа за някои методи.

"На 8 февруари 1966 г. е роден Христо Стоичков, нашият син. Зарадвахме се, че е момче. Първите думи на мъжа ми, Бог да го прости, бяха: "Ще го пишем Христо, защото Христос воскресе".

Няма да го забравя това. Тъй като ходихме със съпруга ми на работа, довеждахме Христо при баба му и дядо му на Ясно поле. Да е бил на 3-4 години. Играеха с дядо си с парцалената топка, която му беше направил", спомня си Пенка.

Мога да си сложа ръка на сърцето, че не е създавал никакви проблеми. По наше време имаше ред и дисциплина. Имаше ученически час, закъснее ли - имаше си една отделна стаичка, тип арестантска стая.

Имаха едно-две закъснения със сестра му и ги заключихме там, в тази стая. Цяла нощ стояха и на сутринта директно на училище. След това вече нямаше закъснения. Просто бяхме строги родители", сподели майката на Христо Стоичков.

След броени дни иконата на българския футбол ще празнува 60-годишен юбилей.

От 4 до 7 април 2026 г. Етрополе ще бъде домакин на Etropole Tournament - детски футболен турнир, посветен на 60-годишния юбилей на Христо Стоичков. Легендата, която накара света да говори за България и запали любовта към футбола у милиони.

В Етрополе ще се съберат отбори и футболни личности от България и чужбина, обединени от уважението към Христо Стоичков и голямата игра.

Очакват се емоционални двубои, празнична атмосфера и изненади, които ще превърнат турнира в истински футболен празник. Etropole Tournament 2026 не е просто събитие - това е история, емоция и лична среща с Христо Стоичков, който е почетен гражданин на гр. Етрополе.

