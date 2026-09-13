Как да откъснете детето от телефона? Пет съвета от психолози
Не забранявайте рязко, а създайте правила и бъдете пример, съветват експерти
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Не забранявайте рязко, а създайте правила и бъдете пример, съветват експерти
Спасете децата и ще спасите Запада, казва най-строгата директорка във Великобритания
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Промяната ще продължи около три-четири години
Тя дава ефикасни съвети как да прекратите тези действия на вашата писана
Министър Красимир Красимир Вълчев увеличава и часовете по математика
Пет прости стъпки, които ще ни помогнат за това
Безценни съвети от психолог за възпитанието
Авторите са заснели родители, които гушкат, носят на ръце и люлеят децата си
Той сравни процеса със сапьорската работа
Възпитанието е във всеки час и във всяка минута, казва просветният министър
Недоволните ще се съберат пред сградата на общината в късния след обяд,
Търси им работа, но не ги взима при себе си
Моделът на възпитание, според който на детето всичко е позволено, създава малки диктатори в училище
Младен Владимиров: Трябва да научим децата да отлагат удоволствието, това поражда творчество
След разбиването на самолета на Germanwings от Андреас Лубиц в публичното пространство се завъртя понятието "бърнаут" - синдром на професионално прега...
И най-малките твърдят, че у нас нещата са зле и всички лъжат, разказва младата учителка по история Юлия Мишкова Юлия Мишкова е един от младите учител...
В "Детелина" малчуганите стават директори, счетоводители и магазинери Видин. Трета детска градина "Детелина" във Видин започна работа по проект за въ...
Цяло поколение деца на гастарбайтери расте на самотек