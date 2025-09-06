Защо котките отмъкват храна? Ветеринарен лекар обясни

Някои домашни любимци посягат към яденето на стопаните си, дори когато получават достатъчно храна. Според Pets Radar разбирането защо котката ви прави това може да е от полза по редица причини.

От една страна, навикът ще ви дразни по-малко, а от друга ще предпазите животното си от човешка храна, която често не е подходяща за тях и дори може да бъде токсична. Освен това кражбите могат да доведат до преяждане и затлъстяване, затова е добре котките да свикнат със суха или мокра храна още от самото начало.

Инстинкти и възможни заболявания

Изданието подчертава, че ловният инстинкт на котките прави отказването от този навик трудно, но необходимо. Човешката храна е по-богата на мазнини и захар, което е вредно за животното.

„Котките може да крадат храна, защото са гладни, искат внимание или харесват вашата храна повече от своята“, обяснява ветеринарният лекар Джоана Уднът. Ако обаче сте убедени, че храните добре своя любимец, тогава причината може да е здравословен проблем. Гладът може да е сигнал за заболявания като хипертиреоидизъм или диабет, предупреждава специалистката.

Поведение и търсене на внимание

Според Уднът котките често се появяват, когато стопанинът извади тенджерата и започне да готви. Животното може да иска внимание или просто да е любопитно и младежки активно.

„Някои котки ядат човешка храна, за да привлекат внимание, дори обикновено това да е негативно внимание, то за тях е по-добро от нищо“, казва ветеринарният лекар.

Тя напомня също, че определени продукти, като лук, шоколад и стафиди, са токсични за котките, а също така опасни могат да бъдат месарски конец, алуминиево фолио и остри кости.

Как да отучим котката от кражби

За да предотвратите този навик, е важно да не насърчавате животното да яде от масата и да не позволявате на други хора да го правят. Ако храна падне на пода, тя трябва да бъде премахната веднага. Не оставяйте хранителни продукти на достъпни места и не трупайте мръсни чинии в мивката, защото котката може да свикне да яде остатъци. Ако любимецът ви скача върху масата, използвайте двустранно тиксо, което ще го възпре.

Можете да разчитате и на специални сензори за движение, които освобождават безвредна струя въздух, за да държат животното далеч от определени зони.

