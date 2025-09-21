Сприятеляват ли се котките с други котки? Експерти казаха истината

Котките са капризни животни, които бавно свикват с други домашни любимци.

Толкова много хора се чудят дали котката им може да се разбира с други котки, пише catster.

Въпреки че някои котки могат да станат приятели в рамките на няколко дни или седмици, обикновено са необходими от 8 до 12 месеца, за да могат две котки да изградят достатъчно близка връзка, за да се счита за приятелство.

„В някои случаи обаче две котки може никога да не се разбират. Въпреки че тази ситуация обикновено води до това две котки просто да не се притесняват една от друга, понякога за безопасността и здравето на животните е необходимо едната от тях да бъде преместена за постоянно“, се подчертава в статията.

Струва си да се помни също, че

котките са самотни животни по природа.

Те могат да имат нормални взаимоотношения с други животни и хора, но в дивата природа котките обикновено живеят сами.

„Те могат да взаимодействат с други котки само в случаи на териториални спорове или по време на разгара на размножителния сезон. Ако някога сте наблюдавали колония от диви котки, вероятно сте забелязали, че някои всъщност се придържат заедно. В много случаи тези котки са се сближили от ранна възраст. Те дори може да са братя или сестри“, обяснява изданието.

Има ли нужда котката ми от друг котешки приятел?

Ако в момента имате една котка и обмисляте да си вземете друга, може да е полезно за животното, ако прекарва много време сама. Трябва да се отбележи обаче, че повечето котки са щастливи да живеят в къща без други котки.

„В дивата природа територията им е сравнително голяма и котките често не са склонни да я споделят с други. Това е една от основните причини, поради които е толкова трудно да се запознаят две от тях“, се подчертава в статията.

В същото време, ако котките ви не могат да свикнат една с друга, тогава си струва да се свържете с ветеринарен лекар и да попитате за най-добрия начин да ги запознаете правилно и безопасно.

