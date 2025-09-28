Уникална гледка в наше село! Случва се за първи път в България

Необичайна среща с природата превърна малкото село Лакатник в център на внимание –

местни жители откриха таралеж албинос, първият документиран случай на такова животно у нас.

Кръстен Драго, той бързо се превърна в сензация и символ на отговорно отношение към дивия свят. Историята му обхваща грижа, търпение и обич, докато семейството, което го намери, се подготвя да го върне там, където му е мястото – сред природата.

Среща, която се превръща в мисия

Албиносът Драго бил намерен от семейство в Лакатник, което се нагърбило с грижите за него и още два млади таралежа. Според хората трите животни били открити съвсем малки и безпомощни в двора на къщата им. „Решихме да ги наблюдаваме една нощ с надеждата, че майката ще се върне. На сутринта обаче открихме едно от малките мъртво и взехме решение да приютим останалите, за да имат шанс за оцеляване“, разказват стопаните пред Нова телевизия.

Семейството се обърнало към организации за защита на диви животни, но реакцията от институциите дошла едва след близо две седмици. През това време хората сами поели грижата за малките таралежи, въпреки че те били напълно слепи и изисквали специфично хранене и условия.

Живот под специални грижи

Въпреки трудностите, таралежите се развивали добре, благодарение на специализирана храна и подходяща грижа. „Храним ги с гранули, предназначени специално за таралежи, които успяхме да намерим в специализирани магазини“, обяснява семейството. Албиносът се отличава не само по външен вид, но и с по-спокойно поведение в сравнение с другите два, които са по-подвижни и плашливи.

Местните хора са приели Драго като истинска благословия и дори сензация. „За нас той има уникална стойност, както природна, така и символична. Грижата за него се превърна не просто в отговорност, а в кауза“, казват те.

Пътят обратно към природата

Въпреки огромния интерес от страна на медиите и местната общност, намерението на хората остава ясно – животните ще бъдат върнати в природата веднага щом са достатъчно силни. Планът е това да се случи вечер, когато таралежите са най-активни, за да могат по-лесно да се адаптират към дивата среда.

За жителите на Лакатник белият таралеж вече е не само рядък гост, но и напомняне за връзката между човека и дивата природа – връзка, която изисква грижа и уважение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com