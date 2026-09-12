Уникална гледка в наше село! Случва се за първи път в България
Жителите на Лакатник се грижат за първия у нас таралеж албинос
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Жителите на Лакатник се грижат за първия у нас таралеж албинос
Тя живее в китайския резерват Лолонг
Бял тигър, избягал от зоопарка при голямото наводнение в Тбилиси преди няколко дни, нападна и уби човек в центъра на града, съобщи вестник "Дейли мейл...